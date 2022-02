Olimpiadi Pechino, super Federica Brignone conquista l'argento nel Gigante

Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante ai Giochi olimpici di Pechino 2022. È la quarta medaglia italiana ai Giochi. Quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo. Oro alla svedese Hectoro, bronzo alla svizzera Lara Gut-Bherami.

Federica Brignone, che era terza dopo la prima manche, ha chiuso la gara con un ritardo di appena 28 centesimi dalla svedese Hector. L'altra azzurra in gara, Elena Curtoni, ha chiuso la 20/o posto mentre Marta Bassino non aveva completato la prima manche per una caduta. Nel finale della gara attimi di paura per una brutta caduta della statunitense Nina O Brien, caduta dopo aver inforcato una delle ultime porte prima del traguardo.

Malagò: «Argento strabiliante»

Una Federica strabiliante, eccezionale, una medaglia di grande valore, al di là del colore». Così il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta l'argento nel gigante di Federica Brignone. «Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocare in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima. Si è ripetuta a distanza di 4 anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 09:31

