Olimpiadi Pechino 2022: il programma e gli italiani in gara venerdì 18 febbraio

Ci avviciniamo sempre di più al weekend che chiude il programma delle Olimpiadi di Pechino 2022. Per questo venerdì 18 febbraio ancora tante medaglie in palio e Italia sempre in cerca di gloria. Per il freestyle c’è Simone Deromedis al via, mentre nella finale maschile dei 1000 metri dello speed skating occhio a David Bosa. Nuova opportunità nel biathlon per Dorothea Wierer, impegnata nella mass start 12.5 km, così come gli uomini nella 15 km. Gara, quella femminile, anticipata per evitare il grande freddo che nei giorni scorsi ha creato non pochi problemi alle atlete, che hanno chiuso le gare con diversi problemi fisici.

IL PROGRAMMA

Ore 2:42 – BOB: prove 5 e 6 bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

Ore 4:45 – FREESTYLE maschile Skicross (seeding): SIMONE DEROMEDIS



Ore 7:00 – FREESTYLE maschile Skicross (ottavi di finale): EVENTUALE SIMONE DEROMEDIS



Ore 7:35 – FREESTYLE maschile Skicross (quarti di finale): EVENTUALE SIMONE DEROMEDIS

Ore 7:54 – FREESTYLE maschile Skicross (semifinali): EVENTUALE SIMONE DEROMEDIS

Ore 8:00 – BIATHLON femminile Mass Start 12.5Km: DOROTHEA WIERER

Ore 8:10 – FREESTYLE maschile Skicross (FINALI): EVENTUALE SIMONE DEROMEDIS



Ore 9:30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’ maschile 1000 metri (FINALE): DAVID BOSA (JEFFREY ROSANELLI riserva)



Ore 10:00 – BIATHLON maschile Mass Start 15Km:LUKAS HOFER, DOMINIK WINDISCH



Ore 11:30 – PATTINAGGIO SUL GHIACCIO coppie (programma corto): NICOLE DELLA MONICA-MATTEO GUARISE, REBECCA GHILARDI-FILIPPO AMBROSINI

