Olimpiadi Pechino 2022: il programma e gli italiani in gara giovedì 17 febbraio

Sono sei i titoli che saranno assegnati giovedì 17 febbraio alle Olimpiadi di Pechino 2022. E l'Italia è ancora in corsa per aumentare il proprio medagliere. Ultima gara per la squadra maschile del curling, mentre nello sci alpino le azzurre sono impegnate nella combinata, con Brignone, Bassino e Curtoni che possono aspirare al podio. Occhio poi al freestyle femminile ma anche alla combinata nordica, dove potrebbe esserci qualche sorpresa.

IL PROGRAMMA

02.05 - CURLING: sessione 12 round robin uomini (Danimarca-USA, Svezia-Svizzera, Canada-Gran Bretagna, Norvegia-Italia) – Italia (Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner – alternate Mattia Giovanella)

02.42 - BOB: prove 3 e 4 bob a 4 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini), Italia 2 (Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini)

03.30 - SCI ALPINO: combinata alpina donne, manche di discesa – Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago

04.30 - FREESTYLE: skicross, seeding round donne – Lucrezia Fantelli, Jole Galli​

07.00 - FREESTYLE: ottavi di finale skicross donne – Lucrezia Fantelli, Jole Galli

07.00 - SCI ALPINO: combinata alpina donne, manche di slalom – ev. Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago

07.35 - FREESTYLE: quarti di finale skicross donne – ev. Lucrezia Fantelli, Jole Galli

07.54 - FREESTYLE: semifinali skicross donne – ev. Lucrezia Fantelli, Jole Galli

08.00 - COMBINATA NORDICA: trial round salto Gundersen a squadre trampolino grande / 4×5 km – Italia (Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa)

08.10 - FREESTYLE: small e big final skicross donne – ev. Lucrezia Fantelli, Jole Galli

09.00 - COMBINATA NORDICA: competition round salto Gundersen a squadre trampolino grande / 4×5 km – Italia (Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa)

12.00 - COMBINATA NORDICA: fondo Gundersen a squadre trampolino grande / 4×5 km – ev. Italia (Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA