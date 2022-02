Olimpiadi Pechino, Francesca Lollobrigida argento nel pattinaggio velocità. «Un medaglia che vale oro». È la pronipote di Gina

Olimpiadi Pechino: argento per l'Italia. Prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Pechino. Francesca Lollobrigida, romana di Frascati e pronipote della grande attrice Gina, ha vinto l'argento nei 3000 metri femminili di pattinaggio velocità. La campionessa italiana, 31 anni lunedì, ha trionfato in 3'58''06 alle spalle dell'olandese Irene Schouten, oro in 3'56"93 (record olimpico). Terzo posto e bronzo per la canadese Isabelle Weidemann in 3'58"64. Per Lollobrigida, alla terza partecipazione ai Giochi, si tratta della prima medaglia olimpica, è anche il primo podio italiano al femminile. nel pattinaggio di velocità.

«Orgogliosa, un argento che vale un oro»

«Non è un oro ma è come se lo fosse. È davvero una soddisfazione dopo tutte le difficoltà passate gli anni scorsi, in generale per l'Italia ma anche per me. Ma sono tutte difficoltà che hanno fortificato il mio carattere e la voglia di gara». Così Francesca Lollobrigida ai microfoni della Rai dopo la medaglia nel pattinaggio 3000 metri. «È davvero il momento di sorridere - ha proseguito -. Non posso che essere orgogliosa di me stessa. Dedico la medaglia a mio marito, alla mia famiglia e a coloro che mi hanno sostenuto. Spero anche di essere un esempio della strada da affrontare per ottenere certi risultati».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 13:10

