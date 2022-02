Giochi Olimpici invernali, cerimonia d'apertura: gli azzurri sfilano a Pechino con la mantella tricolore di Armani

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino gli atleti azzurri sfileranno con una mantella tricolore sopra la divisa da podio. «È un tributo alla nostra bandiera e agli alti valori che essa rappresenta, e che i nostri atleti incarnano», ha spiegato Giorgio Armani, fornitore ufficiale ​​​​​​delle divise italiane ai Giochi olimpici.

Leggi anche > Coppa Davis, ecco i convocati per Bratislava. Non c'è Berrettini

Nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali, l'Italia sfilerà con il tricolore sulle spalle. Sulla pista dello stadio nazionale di Pechino oggi, venerdì 4 febbraio, alle 13 ora italiana, ogni atleta dell'Italia indosserà questo capo in tessuto tecnico lucido, bianco nella parte centrale, rosso e verde sui lati.

«Lavorare con gli atleti italiani per me è sempre un piacere e motivo di grande orgoglio», ha sottolineato Armani, «penso che in momenti complessi come quello che stiamo vivendo lo sport possa essere di aiuto e di esempio, perché coniuga l'impegno individuale allo spirito di gruppo e di squadra. Solo lavorando insieme si ottengono i veri risultati».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA