Tokyo 2020, primo caso di Covid registrato nella bolla del vilaggio olimpico a sei giorni dai Giochi

Primo caso di Covid registrato nel villaggio Olimpico di Tokyo a sei giorni dall'apertura dei Giochi. Come confermato dal comitato organizzatore delle Olimpiadi, una persona è risultata positiva: si tratta di un cittadino straniero, non un atleta - hanno fatto sapere secondo quanto riporta la Nhk - e si ritiene sia il primo caso.

I dati confermati ieri dalle autorità del Giappone parlavano di più di 3.400 casi di Covid-19 accertati in 24 ore, 1.271 dei quali nell'area di Tokyo, che - secondo la Kyodo - per il terzo giorno consecutivo ha registrato più di mille casi in un giorno.

Nonostante le notizie riportate dalla Nhk, da Toshiru Muto, a capo del comitato organizzatore, non sono arrivate precisazioni riguardo la persona risultata positiva né sulla sua nazionalità né se si tratti di una persona vaccinata o meno contro il Covid. Sono state adottate tutte le misure per evitare la diffusione del contagio in modo che nel villaggio olimpico tutti possano sentirsi al sicuro, ha detto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA