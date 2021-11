Michael Basile, morto improvvisamente il fratello del campione olimpico di judo Fabio: aveva 31 anni

Il fratello di Fabio, campione olimpico nel judo a Rio 2016, è morto improvvisamente. Michael Basile aveva 31 anni. La notizia del tragico evento - le cui cause sono ancora da accertare - è stata data dalla madre, Tiziana, e dallo stesso judoka tramite dei post sui social. «Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene... Mi mancherai tanto», scrive Fabio, che nel fratello maggiore - anche lui atleta di judo - aveva trovato un esempio e una guida.

«Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia - le parole della madre, accompagnate da una foto del giovane -. Eri così piccolo e fragile. E anche da "grande" lo eri: duro fuori e tenero dentro».

Sarà l'autopsia a determinare le cause del decesso. Secondo quanto ricostruito, il corpo di Michael Basile è stato ritrovato in casa venerdì scorso, dopo che i familiari si erano allarmati per la mancata risposta alle telefonate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 22:39

