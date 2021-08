Massimo Stano, l'oro olimpico nella 20km di marcia convertito all'Islam per amore della sua Fatima

Massimo Stano si è appena laureato campione olimpico nella 20km di marcia di Tokyo 2020. Una medaglia d'oro stupenda con la progressione del barese che ha lasciaato tutti a bocca aperta e gli ultimmi 5km sono stati una passerella solitaria verso la medaglia più preziosa. Stano è nato a Palo del Colle, in provincia di Bari, e ha 29 anni. Si è convertito all'Islam per amore della moglie, Fatima Lofti, marocchina e anche lei donna di sport, ex siepista passata alla marcia.

Leggi anche > Tokyo 2020, uno splendido Massimo Stano conquista l'oro nella 20 km di marcia

Fatima Lofti è figlia di genitori marocchini che vivono a Varese e, per sposarla, Massimo Stano si è convertito all'Islam. Dal loro amore è nata la piccola Sophie, celebrata in qualche scatto su Instagram.

Tranne qualche scatto su Instagram, in particolare durante l'attesa e poi la nascita della figlia Sophie, ha sempre tenuto uno stretto riserbo sia sulla sua pratica religiosa che sulla sua vita privata. Anche durante il Ramadan si è sempre presentato agli allenamenti e la sua fede non ha influito minimamente sulla vita con il resto della squadra italiana, secondo quanto riportano i suoi compagni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA