Marcell Jacobs, la stampa inglese insiste: «Il suo ex nutrizionista coinvolto in un caso di traffico di steroidi»

La stampa inglese insiste 'sbattendo' in prima pagina Marcell Jacobs, due volte medaglia d'oro sui 100 metri (individuale e staffetta), per un caso di traffico di anabolizzanti. Già all'indomani della prima vittoria, i media anglosassoni avevano lanciato il sospetto che nelle sue prestazioni ci fosse di mezzo la droga.

Leggi anche > Staffetta 4x100, l'ironia social contro gli inglesi: ecco i meme più divertenti

Marcell Jacobs, le accuse della stampa inglese

L’atleta azzurro è finito sulla prima pagina sportiva del The Times per i legami con il suo vecchio nutrizionista, indagato per una vicenda di “traffico di steroidi anabolizzanti”. «La polizia indaga sul nutrizionista della stella dei 100 metri», così titola il giornale britannico.

Marcell Jacobs, le accuse della stampa inglese

L'allusione morbida è al rapporto con Giacomo Spazzini, ex nutrizionista del campione olimpico indagato dalla polizia per "traffico di steroidi anabolizzanti". Anche il Daily Mail si occupa della notizia titolando: «L'ex nutrizionista sportivo di Lamont Marcell Jacobs - che si è preso il merito della medaglia d'oro shock nei 100 metri a Tokyo - è indagato dalla polizia italiana nell'ambito di un'indagine sulla fornitura illegale di steroidi anabolizzanti».

Marcell Jacobs, l'ex nutrizionista

Spazzini aveva condiviso sui social la gioia per il trionfo del campione prendendosi qualche merito: «Da quando abbiamo iniziato insieme tutto è cambiato. Il suo corpo ha iniziato a reagire alla corretta alimentazione con Hybrid Method, il metodo che ho costruito anni fa e che costantemente innoviamo […]. Abbiamo lavorato con la ciclizzazione dei nutrienti, con il monitoraggio dei dati e delle analisi, test in pista, con feedback costanti e in tutto questo gli abbiamo insegnato il potere che la disciplina può dare in termini di risultati. Sono davvero fiero ed orgoglioso di avere fatto parte con la mia azienda a questa trasformazione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Agosto 2021, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA