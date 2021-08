Telefonata speciale a Marcell Jacobs. Mario Draghi si è congratulato con l'uomo entrato di diritto nella storia dello sport italiano vincendo i 100 metri a Tokyo 2020. Durante la diretta televisiva, infatti, è arrivata a sorpresa la chiamata al cellulare del presidente del Consiglio. Sui social il video in cui il campione olimpico, medaglia d'oro, interrompe la diretta per parlare con il capo di governo.

Pochi minuti in cui Jacobs ha ringraziato per i complimenti ricevuti non prima di allontanarsi dai microfoni che erano lì per lui e per raccogliere le prime dichiarazioni dopo la gara. Anche la stampa straniera ha sottolineato che al telefono c'era il presidente del Consiglio. Un'enorme soddisfazione ottenuta nella gara regina delle Olimpiadi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 18:05

