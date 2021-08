L'argento Lorenzo Zazzeri derubato al rientro da Tokyo 2020, l'appello ai ladri: «Ridatemi i ricordi olimpici»

Brutta sorpresa per il nuotatore Lorenzo Zazzeri, argento a Tokyo 2020, al rientro in Italia. Lo sportivo, medaglia nella staffetta 4x100 stile libero, è stato derubato dei ricordi dei Giochi olimpici. Lo ha comunicato lui stesso sui social lanciando un appello ai ladri e dichiarandosi disponibile a pagare un riscatto.

Lorenzo Zazzeri derubato dopo Tokyo 2020

«Il 2 agosto, verso le 13:30 hanno sfondato il vetro della mia auto di fronte alla Piscina Bellariva di Firenze. Mentre ero passato a salutare i miei compagni di squadra, Rubando i ricordi delle mie olimpiadi, compresa la GoPro e l’ipad con tutti i video delle Olimpiadi ed i souvenir per la mia famiglia», ha scritto sui social Zazzeri.

Lorenzo Zazzeri, l'appello ai ladri

Poi l'appello dettato dalla disperazione: «Faccio un appello ai ladri, se mai leggerete tutto questo, vi chiedo di restituire i miei ricordi alla Piscina di Bellariva e tenervi tutto ciò di materiale che possa servirvi. Sono disponibile anche a pagare un “riscatto” pur di riaverli. Sono distrutto, Fate girare».

Lorenzo Zazzeri, il furto

L'argento della staffetta 4x100 sl aveva lasciato la borsa in macchina per salutare gli amici alla piscina Bellariva. Fortunatamente aveva la medaglia con sé, ma nella borsa c'erano souvenir, la GoPro e l’iPad con tutti i video di Tokyo. È subito partito un tam tam social per cercare di aiutarlo. L'Italia ha conquistato l'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la staffetta 4x100 stile libero maschile, seconda in finale con il nuovo record italiano (3'10"11). Il quartetto azzurro era composto appunto da Zazzeri, da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Manuel Frigo).

