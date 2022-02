Lo sport paralimpico italiano ha la sua Tv: nasce BE

E' stata tenuta a battesimo nella sede della Regione Lazio BE, la TV dello sport paralimpico, che alzerà il sipario nelle prossime ore. Una iniziativa realizzata in connubio da l'Osservatorio Italiano Non Profit e Mediasport Group, gruppo editoriale televisivo già presente sul mercato sportivo con MS MotorTV (canale 229 di Sky e canale 55 di Tivùsat) e MS Channel (canale 814 di Sky e canale 54 di Tivùsat).

Alla presentazione di BE Tv, tra gli altri, il Ministro per le disabilità del Governo Draghi Erika Stefani ma anche la campionessa paralimpica Oxana Corso, oltre ai vertici diMediasport Group come il direttore generale Roberto Brusati, il direttore editoriale Enzo Cerrone, il presidente dell’Osservatorio Italiano No Profit Antonello Calabrese e il segretario OINP Katia Arrighi.

Con la propria collegata Brs Media Srl, Mediasport ha deciso di lanciare un'altra sfida, quella di creare un canale televisivo interamente dedicato al mondo paralimpico ed alla disabilità. Il canale Ott sarà visibile sul sito, www.be-tv.eu, ma gli utenti potranno fruire del meglio della programmazione anche sul canale 402 del digitale terrestre. BE Tv ha un intento no profit e oltre allo sport si dedicherà a tematiche come quelle collegate a prodotti e servizi per la mobilità, l’assistenza, l’informazione e qualunque altra necessità delle persone disabili e delle loro famiglie.

Il progetto di BE è ambizioso e riprende la struttura tipica dei canali tematici in onda H24, con una programmazione giornaliera speciale ed una multiprogrammazione sui sette giorni della settimana, in modo da garantire la massima visibilità ai singoli contenuti, in fasce orarie diversificate. Inoltre verrà garantita ai contenuti di rilievo, una visibilità giornaliera nel palinsesto pomeridiano dei canali satellitari Sky, Tivùsat e digitale terrestre, (dove il canale sarà visibile anche accedendo alla piattaforma interattiva collegata), di riferimento a Mediasport Group. Si racconteranno le tante realtà in giro per l'Italia, si conosceranno soprattutto le tante storie che arrivano dal mondo della disabilità, spesso raccontate dagli stessi protagonisti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA