Pallavolo, Serbia-Italia 3-0 (25-21, 25-14, 25-21). Live Anche l'Italvolley femminile saluta ai quarti

In meno di un'ora e mezza, il sogno di medaglia delle azzurre della pallavolo si infrange contro il muro (e non solo) della corazzata serba. È un 3-0 secco quello dei quarti di finale nel torneo olimpico. Attacco e difesa non reggono lo strapotere delle slave, che nel secondo set volano e nell'ultimo atto riescono nella rimonta. Per le ragazze di Davide Mazzanti ci sarà tempo per il mea culpa.

Live pallavolo, Italia-Serbia in diretta alle 10 (aggiorna diretta)

Ore 11.18 L'Italia saluta le Olimpiadi ai quarti di finale contro la Serbia. Anche il terzo set è appannaggio delle slave che si impongono per 25-21

Ore 11.14 La Serbia vede la semifinale: 22-19 al terzo set contro l'Italia di Mazzanti

Ore 11.13 20-17 per la Serbia

Ore 11.11 Le serbe volano a 19-15

Ore 11.10 Triplo vantaggio Serbia: 17-14 per loro

Ore 11.07 La Serbia mette a segno il quindicesimo punto: è 15-13 per loro

Ore 11.03 L'Italia c'è: 13-9 nel terzo set contro la Serbia

Ore 10.59 L'attacco delle slave va a segno 9-6 per l'Italia

Ore 10.57 Le azzurre si rialzano e con un pallonetto mettono a segno l'8-5

Ore 10.55 Italia avanti per 5-4

Ore 10.54 3-3 tra Italia e Serbia

Ore 10.52 Inizia con un 1-1 il set decisivo

Ore 10.49 C'è solo la Serbia nel secondo set: 25-14 contro le azzurre di Mazzanti

Ore 10.45 L'Italia tocca a muro ed è ancora Serbia: 21-11

Ore 10.43 Black-out Italia: la Serbia vola a 18-10

Ore 10.40 Ace per le slave: 16-9 contro le azzurre

Ore 10.39 Ristabilite le distanze, è 14-9 per la Serbia

Ore 10.37 Errore a muro della Serbia: 11-8 per loro

Ore 10.31 Bosetti va a segno, 5-2 per la Serbia

Ore 10.28 Egonu attacca fuori, 2-0 per le slave nel secondo set

Ore 10.25 Il primo set è della Serbia, 25-21 contro le azzurre

Ore 10.19 Pietrini la pareggia, 20-20

Ore 10.16 Fast vincente per la Serbia, annullato il massimo vantaggio: 17-16 per l'Italia

Ore 10.14 L'Italia è di nuovo avanti, ottimo break delle azzurre: 16-15 per le ragazze di Mazzanti

Ore 10.12 Egonu dalla seconda linea mette giù una palla imprendibile, 14-13 per la Serbia

Ore 10.11 L'opposta della Serbia va a segno, sono 13-11

Ore 10.10 11-11, dopo la diagonale out di Bosetti

Ore 10.07 Pareggia la Serbia con un muro vincente, è 9-9

Ore 10.05 Sorpasso dell'Italia 7-6 per noi

Ore 10.03 Il muro tocca, punto alla Serbia 5-3

Ore 10.02 L'Italia sbaglia la battuta, sono 4-2

Ore 10.01 Muro vincente, siamo 3-1 per le serbe

Ore 10.00 Pronti via, l'Italia scende in campo contro la Serbia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 11:56

