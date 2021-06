Larissa Iapichino infortunata, l'azzura dà l'addio alle Olimpiadi di Tokyo

Larissa Iapichino non andrà alle Olimpiadi di Tokyo. La notizia sconvolgente rattrista la squadra azzurra di atletica leggera. Ai Giochi Olimpici di Tokyo Larissa Iapichino non ci sarà.

La figlia di Fiona Mei, promessa italiana del salto in lungo, rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo dopo l'infortunio in pedana di sabato scorso a Rovereto.

A poche ore dalla chiusura dei termini per la quaificazione e, di conseguenza, dall'ufficializzazione dell'elenco degli atleti italiani che prenderanno parte all'avventura olimpica, arriva la rinuncia concordata con le Fiamme Gialle, società di appartenenza dell'atleta fiorentina.

L'infortunio accorso in pedana lo scorso sabato a Rovereto costringerà Larissa Iapichino ad uno stop lungo a causa di una distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo del piede destro, quello che Larissa usa per staccare da terra prima di volare.

Un incidente ancora in fase di valutazione, ma che purtroppo cancella già la possibilità all'azzurra di partecipare alla sua prima Olimpiade, dopo averla conquistata col duro lavoro. Larissa Iapichino dovrà capire l'entità dell'infortunio e stabilire un percorso riabilitativo per poter tornare il prima possibile in pedana. L'appuntamento con i Giochi Olimpici è solo rimandato di tre anni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA