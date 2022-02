Kamila Valieva, le lacrime dopo le polemiche per il doping: la 15enne russa chiude in vetta il programma corto

Nella tempesta, Kamila Valieva si piega, ma non si spezza: la quindicenne russa positiva al doping e autorizzata dal Tas a gareggiare sub iudice ha il miglior punteggio nonostante una performance non perfetta, come quelle alle quali aveva abituato. Il pianto a dirotto al termine del suo esercizio è la sintesi di giorni tormentati, polemiche e dubbi che hanno pesato sulla quindicenne allenata da Eteri Tutberidze, la coach abbracciata a fine gara.

Il via libera dal Tas era arrivato appena ieri, dopo che la difesa della russa ha giustificato la positività con la «contaminazione con un farmaco per il cuore assunto dal nonno». Con il punteggio di 82,16 Valieva, imbattuta nel suo primo inverno da senior e arrivata a Pechino come grande favorita per l'oro olimpico, è balzata in testa alla classifica del pattinaggio di figura dopo il programma corto. Abito viola e capelli castani raccolti in uno chignon, Valieva è stata subito protagonista di un errore al primo salto, un triplo Axel.

Alle sue spalle ci sono l'altra russa, Anna Shcherbakova, campionessa del mondo in carica (80,20 pt) e anche lei allieva della Tutberidze, e la giapponese Kaori Sakamoto (79,84) che precede un'altra russa, Alexandra Trusova (74,60). Niente dichiarazioni per la russa dopo la gara. Valieva non si è presentata in conferenza stampa «perché non si sentiva bene. Abbiamo deciso di mandarla il prima possibile al Villaggio Olimpico», ha detto il portavoce del Comitato dei Giochi Olimpici Russi, Konstantin Vybornov, citato dal agenzia di stampa ufficiale TASS. Già il giorno prima la pattinatrice aveva confidato, in lacrime, alla televisione russa di essere «emotivamente stanca».

Tra le musiche scelte dalle pattinatrici alle Olimpiadi invernali di Pechino c'è a anche 'Carusò di Lucio Dalla. A portare come colonna sonora del suo esercizio 'short program' la popolare canzone del cantautore bolognese è stata, nelle qualificazioni, la belga Loena Hendrickx. Ventidue anni, un quinto posto ai Mondiali 2021 e un quarto agli Europei, Hendrickx ha concluso la giornata al settimo posto, qualificandosi agli esercizi liberi in una giornata dominata dalle pattinatrici russe, con tutte le telecamere puntate su Kamila Valieva. Varie le scelte musicali dei concorrenti di questi giorni, accanto ai classici come Chopin, Tchaykovsky o Puccini: ci sono Elton John o Blondie, e tra gli italiani anche Ludovico Einaudi. In passato era stato spesso usato Andrea Bocelli, ma Dalla rappresenta un inedito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 18:26

