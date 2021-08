Jacobs-Tamberi, oggi la premiazione e la consegna delle medaglie d'oro: orario e tv

Jacobs e Tamberi, oggi lunedì 2 agosto la premiazione alle Olimpiadi di Tokyo e la consegna delle medaglie d'oro ai due atleti azzurri che hanno trionfato nei 100 metri e nel salto in alto. Ecco l'orario della cerimonia di premiazione e anche dove sarà possibile seguirli in diretta tv.

JACOBS E TAMBERI: QUANDO SARANNO PREMIATI

Jacobs e Tamberi oggi saranno premiati, nella mattina italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Potranno infilare la testa dentro quel nastro che consegnerà sul loro petto la medaglia più bella, potranno cantare l’inno come lo stesso Marcell ieri ha detto: «Non vedo l'ora di salire sul podio e cantare l'inno di Mameli». I due eroi azzurri potranno emozionarsi ancora sul gradino più alto. L’appuntamento per le celebrazioni è alle ore 11.54 per Tamberi e a mezzogiorno in punto per Jacobs. Diretta su Rai 2, Eurosport e Discovery+. ​

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Agosto 2021, 07:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA