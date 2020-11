Federica Pellegrini mamma? «Dipende dalle Olimpiadi, deciderò ad agosto»

Federica Pellegrini mamma? Dipende dalle Olimpiadi di Tokyo. Intervistata da Repubblica, la campionessa azzurra di nuoto ha parlato di una sua eventuale futura gravidanza, e l'ha legata ai prossimi Giochi, in programma quest'anno ma rimandati al 2021 per via della pandemia di coronavirus. «Un figlio? Ci penserò quando ci dicono se faremo o no le Olimpiadi. La fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma, ma io sono una che quando prende una decisione cerco di portarla avanti. Mi sono data fino ad agosto di tempo, poi deciderò altro», le sue parole.

Parlando del suo futuro personale, Pellegrini osserva che «da buona nordica ci metto un po' ad aprirmi, ma negli anni mi sento sempre più libera. L'ho sperimentato anche in questa edizione di Italia's Got Talent: finalmente me stessa. So anche perché. Crescendo ho avuto persone e cose che mi hanno bloccato nel percorso, poi c'è stata una svolta che mi ha liberata. Ma del nuoto non mi libero, ho progetti che prescindono dall'ambiente classico e tra questi c'è la Isl, magari rimango come coach. Non so ancora come, ma la mia storia d'amore col nuoto non finisce».

La Pellegrini apprezza anche la scelta di Elisa Di Francisca di rinunciare ai Giochi: «Devo dire che lei, come Tania Cagnotto, da mamme erano già un po' indecise dall'inizio, quindi capisco bene che vivendo di nuovo questa incertezza si sia detta che non voleva di nuovo perdere del tempo su una decisione come quella di un secondo figlio. Da donna ha fatto bene», conclude Federica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 10:46

