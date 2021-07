Ancora una finale per Federica Pellegrini: nuota i 100 sl nella staffetta mista che stacca il 4. crono assoluto

Ancora una finale per Federica Pellegrini, scesa in vasca anche oggi per un anomalo 100 sl nuotato peraltro benissimo in ultima frazione di staffetta uomini-donne (la mista mista) di neo introduzione olimpica che si qualifica per la prima finale della specialità in programma sabato mattina.

Hanno nuotato a dorso Simone Sabbioni in 53”96, poi Nicolò Martinenghi a rana 58”38 ed Elena Di Liddo a farfalla 57”29 quindi appunto Federica a stile libero, ottimo crono in 53”02. Con un complessivo 3’42”65 è finale dietro Gran Bretagna, Usa, Cina e Australia. Un bel lotto che non sarà facile superare.

«Ho sempre onorato le staffette» ricorda Fede a bordo vasca, con la compagna Di Liddo che la convoca per la finale: “Ci sarà di sicuro”.

