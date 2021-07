Federica Pellegrini scarica nei 200 sl: in semifinale con il 15esimo tempo (su 16). «Devo cambiare registro»

Federica Pellegrini ha chiuso al quinto posto la sua batteria dei 200 stile a Tokyo 2020, col tempo di 1'57"33. La campionessa azzurra si è così qualificata alla semifinale dei 200 stile libero a Tokyo 2020 per un pelo, con il quindicesimo tempo su sedici qualificate.

«Ho nuotato con difficoltà, probabilmente provavo più fatica di quel che realmente avevo: domani devo cambiare registro», ha detto a caldo una Pellegrini delusa ma per nulla intenzionata a mollare. Federica Pellegrini dopo la sua batteria ha seguito da bordovasca con un po' di apprensione l'ultima serie, per capire se era dentro la semifinale. E poi ha ritrovato il sorriso, nonostante il 15/o tempo su 16. «Sarà dura - ha concluso alla Rai -, in una corsia laterale. Tifate per me».

