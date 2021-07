Dodici medaglie: sei bronzi, cinque argenti, un oro. Parte da questo bottino l'Italia delle Olimpiadi dopo quattro giorniìate di gara. Nella quinta, oggi 28 luglio, occhi puntati su Federica Pellegrini. La Divina è per sempre nella storia: dopo aver compiuto l'ennesimo ribaltone della sua carriera ha conquistato la sua quinta finale nei 200 stile libero in altrettante Olimpiadi. Nessuna donna ci era mai riuscita nella storia. Sempre nel nuoto finale 200 farfalla uomini con Federico Burdisso. Poi la finale 1500 metri stile libero donne con la romana Simona Quadarella. Nel ciclismo, cronometro uomini con Alberto Bettiol e Filippo Ganna. Nei tuffi: finale trampolino 3 metri sincro uomini: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Dopo l'esordio vincente e convincente contro la Germania, torna l'Italbasket: nel girone B uomini affrontaAustralia. L'Italvolley invece affronta il Giappone-Italia.

Il medagliere aggiornato in tempo reale

Ore 3.43 FEDERICA PELLEGRINI SCENDE IN VASCA PER LA FINALE

Ore 3.40 ITALIA QUINTA NEL 4 SENZA DI COPPIA DI CANOTTAGGIO

L'Italia è quinta nella finale olimpica del 4 di coppia maschile. Nel bacino di Sea Forest Waterway, campo di gara del canottaggio di Tokyo 2020, i quattro azzurri (Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Simone Venier) hanno chiuso la loro gara dietro a Olanda, Gran Bretagna, Australia e Polonia. A metà gara un problema ha compromesso le chance di medaglia dell'equipaggio italiano.

Dopo un martedì intenso che ha portato in dote una medaglia d’argento e due bronzi, gli atleti dell’#ItaliaTeam in gara mercoledì a #Tokyo2020 sono pronti a una nuova giornata di sfide! Il nostro tifo è tutto per voi!!!#StuporMundi pic.twitter.com/nJSbcaK9wx

— ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 27, 2021