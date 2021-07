Le campionesse del canottaggio omaggiano il compagno di squadra scomparso a 27 anni. «Filippo era lì sul podio con noi»

«Filippo Mondelli era lì sul podio, vicino a noi». Con queste parole Federica Cesarini e Valentina Rodini, oro del canottaggio, omaggiano il loro compagno di squadra che sarebbe dovuto essere lì con loro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma si è spento a 27 anni per un tumore.

Federica Cesarini, dopo le parole rivolte a Mondelli, originario anch'egli di Como, ha parlato della sua vittoria con la compagna Valentina Rondini: l'oro nel doppio pesi leggeri donne. «Siamo due caratteri forti, ma complementari - dice la Cesarini -. Vale è anche un po' permalosa, ma determinata, come del resto io».

«Un traguardo inaspettato - sottolinea Federica - ma soddisfacente, dopo cinque anni di sacrifici». Anche durante il lockdown non ha interrotto gli allenamenti, fatti in garage con un rematore: « Mi ero organizzata così e la Federazione mi ha messo a disposizione i mezzi adatti». Infine, Federica ringrazia la Federazione e Fiamme Oro per il sostegno costante e alla domanda su quanto questo oro le cambierà la vita risponde: «Non lo so, ora voglio pensare giorno per giorno».

La Rondini , invece, racconta che in precedenza praticava il karate, ma le sembrava uno sport troppo maschile, per cui ha voluto provare il canottaggio che associava maggiormente al genere femminile. «Poi ho scoperto - commenta - che lo praticavano tanti uomini».

