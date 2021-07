Clemente Russo spera nell'ultima Olimpiade: «Datemi un invito, sono pronto per andare a Tokyo»

Clemente Russo crede ancora alla possibilità di partecipare alla sua quinta Olimpiade consecutiva e si allena. Tutto il giorno in palestra, una delle 39 McFit, sul ring e fuori. A Padova ha inaugurato l'ultimo impianto della serie e ha ribadito a tutti che la sua corsa olimpica non è ancora finita.



Il sogno di Clemente Russo può in extremis diventare realtà?

«Ho dato 30 anni della mia vita al pugilato, offrirgli altri 30 giorni non è un problema, lo faccio per passione, perché voglio dimostrare di meritarmi questa quinta Olimpiade. Spero che arrivi una notizia positiva per me dal Coni, anche alla vigilia, e che possa partire».



Quindi, Clemente Russo ha ancora una speranza?

«A marzo del 2020, in piena pandemia, sono iniziate le qualificazioni a Londra. Stavo male, non ho potuto partecipare. Era previsto un altro torneo per poter conquistare il pass, invece è stato annullato e sono rimasto fuori. Adesso spero in un miracolo, in una wild card, in una telefonata che mi dica vai, puoi salire su quel ring di Tokyo».



A quasi 39 anni come si sente?

«Come se avessi preso un pugno nello stomaco, di quelli che ti lasciano senza fiato; ho perso del tempo per me importante per inseguire questa Olimpiade dei record; ho perso 5 anni della vita delle mie bambine, nessuno me lo restituirà».



E poi c'è quel record a cui tanto tiene: diventare l'unico pugile della storia in gara a 5 Olimpiadi consecutive.

«A Rio avevo smesso con la boxe, poi mi hanno convinto, spiegandomi che c'era questo incredibile traguardo da raggiungere, l'ingresso nel Guinness World Record che mi ha dato ulteriori stimoli. Salire sul ring di Tokyo sarebbe per me un record; per il pugilato mondiale, non solo per l'Italia, un momento storico».



Aspettando che arrivi la notizia delle notizie, Clemente Russo che sentimenti prova?

«Di ingiustizia, perché mi hanno tolto una possibilità; di rabbia perché sono stato troppo tempo lontano dalla mia famiglia; le mie tre bambine mi hanno sempre detto di non mollare. E ora? Loro vogliono che io vada a fare le Olimpiadi. Sto iniziando a spiegare loro che forse non ci sarò a Tokyo. E sai che mi rispondono? Papà vai e vinci, poi andremo al mare tutti insieme».



