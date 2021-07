Benedetta Pilato, lacrime di gioia per il bronzo di Martinenghi

Benedetta Pilato, dopo la squalifica di ieri piange di gioia per il bronzo conquistato da Nicolò Martinenghi nei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo.

Benedetta Pilato squalificata nei 100 rana. La 16enne azzurra in lacrime: «Gara orribile, ma cosa ho fatto?»

La 16enne nuotatrice azzurra ha assistito alla gara di Martinenghi sulle tribune, e non ha trattenuto le lacrime per la straordinaria prestazione del 21enne di Varese. Ricordiamo che nella gara di ieri la Pilato è stata squalificata per una gambata irregolare.

