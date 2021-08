Vasco omaggia Valentino su Instagram, lui apprezza e commenta IL POST

«Il campione di tutti i tempi.. in una parola :Il MIGLIORE !! ». Il rocker Vasco Rossi dedica un post su Instagram al suo grande amico Valentino Rossi in seguito alla notizia dell'addio alla MotoGP. Il campione apprezza il post e risponde con una emoji a forma di bacio in segno di affetto e ringraziamento per il cantante.

Leggi anche > Paura per Vasco Rossi: è caduto dalla bici

Leggi anche - Valentino Rossi dice basta: "Il prossimo anno non correrò più in MotoGP"

Vale scende dalla moto, Vasco cade dalla bici: un legame segnato dallo stesso cognome, ma anche da episodi paralleli su un "due ruote".

Infatti, nello stesso post su Instagram, Vasco ripercorre anche la lunga storia di amicizia tra i due Rossi: «Diventammo amici nel ‘96, lui aveva già iniziato a vincere mondiali nelle 125, avrà avuto sì e no 16 anni. Con lui in pista era sempre uno spettacolo guardare la gara. È stato un fenomeno più unico che raro. C’è una nuova avventura che lo aspetta, ma lui resterà il campione di tutti i tempi... in una parola, il migliore!”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA