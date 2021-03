Valentino Rossi punta sull'acqua, ecco quanto ha pagato per il suo lussuoso yacht

Non solo circuiti per Valentino Rossi, ma anche le onde. Il campione di motociclismo si prepara a viaggiare a bordo del suo nuovo yatch. Ha acquistato, infatti, un lussuoso scafo per la cifra di 9 milioni di euro. Si chiamerà Titilla III ed è un Sanlorenzo SX88. Il mezzo parte da una base di 4.5 milioni di euro che possono lievitare con l'aggiunta di tutti i comfort.

Il Titilla III prenderà il posto di quello vecchio nel porto di Pesaro. Dovrà, tuttavia, aspettare prima di salire a bordo e di vedere con i suoi occhi le sue bellezze. L'allestimento definitivo e la prova in mare sono previsti per il mese di maggio. Giusto in tempo per l'estate per permettere a Valentino Rossi e alla sua fidanzata di raggiungere i posti di mare più belli.



Lo scafo è prodotto in edizione limitata, è lungo circa 27 metri e può raggiungere una velocità di 23 nodi. Niente a che vedere con le velocità a cui Rossi è abituato, ma un gioiellino di tutto rispetto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 21:23

