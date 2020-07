​Valentino Rossi resta in MotoGP: l'accordo per due stagioni con la Petronas. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Per Vale contratto di un anno (2021) più opzione per il 2022 quando avrà 43 anni. Guiderà una M1 ufficiale per il team satellite Yamaha che oggi ha in sella Quartararo e Morbidelli. L'annuncio - sempre secondo La Gazzetta dello Sport - sarà dato a Jerez. Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 09:00

