GrazieVale: i record e le imprese di Valentino Rossi nel giorno dell'addio alla pista

Ne è passato di tempo da quel 31 marzo 1996, il giorno dell'esordio nel Motomondiale. Valentino Rossi ha fatto la storia del motociclismo e i festeggiamenti ricevuti per il suo ultimo GP a Valencia testimoniano l'importanza della sua figura per questo mondo.

Una carriera ricca di record e di vittorie, che lo hanno fatto entrare nella leggenda dello sport. Innanzitutto il campione di Tavullia è l'unico pilota al mondo ad aver vinto il mondiale in quattro categorie diverse: 125, 250, 500 e MotoGP. Nove i titoli Mondiali portati a casa, dietro sì a un altro mito azzurro come Giacomo Agostini, ma ad oggi è il pilota che ha realizzato più podi nella storia.

Tenendo conto di tutte le classi, comprese quelle soppresse, Valentino Rossi ha un totale di 235 piazzamenti nelle prime 3 posizioni, di cui 199 in MotoGP. Il distacco rispetto al secondo, il grande Ago (159 podi), è decisamente alto e il gap rimane significativo anche nei confronti degli altri piloti ancora in attività: Daniel Pedrosa si ferma a 153 e Marc Marquez a 134. E poi con 115 vittorie è il secondo pilota ad aver vinto di più, a sole 7 lunghezze sempre da Giacomo Agostini, che nella sua carriera ne ha vinte ben 122. Da Brno 2001 al Sachsenring 2002, il Dottore poi è in grado di transitare in testa in tutti i 16 GP per almeno un giro: è la seconda sequenza di tutti i tempi dietro a quella firmata da Marc Marquez (17 da Qatar ad Australia 2019).

Una carriera unica, fatta di esultanze esilaranti, dissacranti, che hanno reso più colorito un paddock da sempre molto ingessato. E poi in pista ha compiuto imprese straordinarie, come quella di Welkom nel 2004, al suo esordio in Yamaha, o quella a Laguna Seca nel 2008, quando al Cavatappi supera Casey Stoner e per poco no nfinisce a terra dopo aver toccato un tombino a margine della pista. Oppure quella a Barcellona nel 2009 superando all'ultima curva il giovane rivale Jorge Lorenzo.

I RECORD DI VALENTINO ROSSI

26 stagioni

432 Gran Premi disputati

9 titoli mondiali conquistati, di cui uno in 125, uno in 250, uno in 500 e sei in MotoGP

235 podi, di cui 199 in MotoGP

115 vittorie, di cui 89 in MotoGP

10 vittorie nel Gran Premio d’Olanda

L’unico a vincere su quattro tipi diversi di moto in MotoGP

L’unico pilota a vincere cinque o più gare in classe regina

