Moto Gp, Valentino Rossi: «Tra un mese deciderò il mio futuro. Il Mugello? Sempre speciale»

Valentino Rossi torna a parlare del suo futuro in Moto Gp: «Affronteremo quatto gare in cinque settimane dopo di che, con l'annullamento del Gran Premio di Finlandia, avremo un mese di pausa e sicuramente in quel periodo tutti cominceranno a pensare al 2022» così Rossi questo pomeriggio ai microfoni di Sky Sport. «Anch'io - ha aggiunto poi il 42enne della Yamaha Petronas - in quel periodo penserò al mio futuro, ma non sarà una decisione solo mia, dovrò parlare anche con Petronas e con Yamaha per comprendere quali siano i loro programmi per il prossimo anno e poi decideremo. Senza dubbio, queste quattro gare saranno molto importanti», così Valentino Rossi.

Poi il campione di Tavullia ha parlato del Gp d'Italia: «Tornare al Mugello nel 2022 per poter correre davanti con i miei fans? Non sarà certo questo il motivo che mi farà decidere se continuare o meno a correre - ha anche detto Rossi in una conferenza stampa a Scarperia - Qui è molto speciale con il pubblico lungo il circuito, ma se voglio vedere i fans al Mugello lo posso fare da spettatore. Sarebbe difficile continuare solo per questo motivo. Domenica potrebbe essere l'ultima mia gara al Mugello, ma devo solo pensare a essere concentrato e a divertirmi come ho sempre fatto ogni anno», così Valentino Rossi.

