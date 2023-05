MotoGp: rissa Bagnaia-Vinales dopo la caduta, cosa è successo a Le Mans

di Redazione web

Francesco Bagnaia non vince nella Moto Gp in Francia. Il caos sulla pista con Maverick Vinales non è una pagina sportiva piacevole. I due, dopo un momento caotico, al quinto giro si speronano e cadono. Dopo la lite.

La lite al quinto giro

A 22 giri dalla fine, Francesco Bagnaia finisce il Gp di Francia. Il motociclista, campione del mondo della Ducati viene speronato da Maverick Viñales della Aprilia. I due piloti si sono ritrovati a terra. Dopo la caduta il litigio. Spintoni e colpi hanno coinvolto entrambi che si sono poi allontanati dalla pista contrariati e nervosi.

A vincere il Gp di Francia è Marco Bezzecchi su Ducati. Bagnaia resta, però, in vetta alla classifica mondiale con 94 punti, uno in più di Bezzecchi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 15:55

