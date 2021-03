Di Gianantonio: «Sogno il titolo in Moto2, poi il grande salto in MoroGp con Vale Rossi»

Alle 13.35 a Losail (diretta Sky Sport, gp domenica alle 19) tornano a riaccendersi i motori della MotoGP. Tutti a caccia di Joan Mir e della Suzuki, freschi campioni del mondo. E a sognare la classe regina c’è Fabio Di Giannantonio, romano dell’Eur, che in questa stagione punta al colpo grosso in Moto2 per poi fare il salto tra i grandi.

Correrà quest’anno con il team Gresini, cosa si aspetta da questo inizio di stagione?

«Non vedo l’ora di iniziare. Abbiamo le idee chiare dopo i test, le prime gare saranno di rodaggio per me e il team ma credo che arriveremo presto a capire il limite della moto e a essere lì davanti».

La recente scomparsa di Fausto ha lasciato il segno...

«È stato un colpo terribile, Fausto era il fulcro di tutto. Lui voleva vincere quest’anno in Moto2, il progetto è nato per questo e stiamo lavorando per raggiungere il suo sogno. Ed è questo che ci spinge a fare bene».

I favoriti in Moto2?

«I più a posto sono Gardner, Lowes e Bezzecchi, poi ci sono anch’io... Appena troveremo il setup giusto che mi permette di esprimermi al meglio, sarò in lotta con loro per il titolo».

Il prossimo anno il salto in MotoGP. Già ci pensa?

«Sono concentrato solo sulla Moto2, ma vedo che tanti giovani con cui ho lottato ora sono lì e stanno facendo bene e lottano con tanti campioni. Sono sicuro che una volta che arriverò lì potrò dire anche io la mia».

E magari correre con Valentino Rossi.

«È un’ispirazione per tutti. Ovvio che mi piacerebbe un sacco correre con lui. E poi si deve imparare dal suo approccio. A 42 anni vuole ancora migliorare e vincere, va solo ammirato per questo».

In pista con la Roma nel cuore...

«Che peccato aver perso col Napoli. Sarà dura andare in Champions ora, ma da tifoso ci credo fino alla fine. E spero davvero possa arrivare in fondo pure in Europa League».

