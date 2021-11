MotoGP Valencia, le pagelle: l'ultima del mito Valentino Rossi, Bagnaia batte ancora un colpo

A Valencia è Pecco Bagnaia a vincere l'ultima gara del 2021 della MotoGP. Il vicecampione del mondo ha ottenuto l'ennesimo successo con la Ducati, chiudendo davanti a Jorge Martin e Jack Miller per una tripletta tutta Rossa. Al suo ultimo atto nel Motomondiale, decimo posto per Valentino Rossi, che poi ha ricevuto il giusto tributo dai piloti e dal pubblico.

VALENTINO ROSSI 9: come i suoi titoli mondiali, chiude il suo ultimo weekend con una top ten in qualifica e una gara comunque più che dignitosa. Chissà cosa gli sarà passato per la mente per tutti quei giri, fino alla fine, pensando che erano gli ultimi della sua carriera su una moto. Di sicuro ha fatto emozionare ancora un volta i tifosi che lo hanno visto. MITICO

BAGNAIA 8.5: comincia con molta calma, poi piano piano recupera e si piazza dietro a Martin e al momento opportuno lo azzanna e se ne va. Ora sa anche gestire la gara al meglio. Se non è da Mondiale lui nel 2022, chi dovrebbe esserlo? MARTELLANTE

MARTIN 8: una pole strameritata e una gara condotta per larghi tratti in maniera autoritaria. Poi si è arreso alla superiorità anche tattica di un Pecco in formato mondiale. Il prossimo anno potrebbe esserci anche lui lì davanti a giocarsi qualcosa d'importante. DINAMITE

MIR 7: ancora una volta capace di lottare per il podio. La Suzuki si è ritrovata come per magia nel finale. Chissà che non sia di buon auspicio per il prossimo anno, perché lo spagnolo avrà sì patito l'essere l'uomo da battere, ma è stato troppo brutto per essere vero. COSTANTE

MILLER 6: parte forte, poi rimane stavolta nel gruppo dei migliori senza eccellere troppo. Un po' come gli è accaduto tante volte quest'anno. La Ducati però su di lui aveva puntato qualche penny pesante. Nel 2022 dever aumentare i giri del motore o sarà addio. SCOLASTICO

A.ESPARGARO 6: un ritorno nel gruppo dei migliiori che ci voleva per lo spagnolo e per un'Aprilia che per tutto l'anno ha fatto vedere grandi margini di miglioramento. Speriamo davvero che la prossima stagione possa essere quella della consacrazione. RITROVATO

QUARTARARO 5: chiude l'anno del suo primo titolo iridato con una gara anonima, dopo un weekend difficile su una M1 per lui quasi inguidabile. L'allarme lo ha lanciato troppo spesso ultimamente. Così nel 2022 sarà duro fare il bis. SFIANCATO

RINS 4: chiude la stagione di nuovo a terra, come gli è capitato spesso quest'anno. Quando sembra essere pronto a tirare fuori la prestazione superlativa, si perde sempre lo spagnolo. DELUDENTE

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 15:23

