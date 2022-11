MotoGP Valencia: Bagnaia fenomenale, Quartararo campione vero. Rins indemoniato

di Daniele Petroselli

A Valencia vittoria nell'ultimo gran premio del 2022 della MotoGP per Alex Rins su Suzuki davanti a Binder e Martin. Quarto Quartararo, nono Pecco Bagnaia che così diventa campione del mondo.

BAGNAIA - voto 10: era un weekend difficile, lui l'ha gestito alla grande. Lotta epica nei primi giri con Quartararo, poi con un'aletta in meno sulla GP22 è andato a controllare senza correre rischi. Un capolavoro dopo una rimonta epica. Se non è un fenomeno lui... FENOMENALE

QUARTARARO - voto 9: c'ha messo tutto se stesso, fino alla fine, per alimentarer il sogno del bis iridato. Si è dovuto arrendere a una Ducati incredibile e a un Bagnaia unstoppable. Non era facile con una Yamaha in difficoltà resistere ma lui ce l'ha fatta, finchè ha potuto. Bravo lo stesso. CAMPIONE BIS

RINS - voto 8: chiude la storia di Suzuki in MotoGP con una vittoria, una storia bellissima che poteva davvero continuare. Un finale da sogno per lui e Suzuki. INDEMONIATO

MARTIN - voto 6,5: aveva ancora una volta tutto per chiudere davanti a tutti, come gli sta capitando spesso in questo finale di stagione, ma alla fine niente. Rins lo ha infilato all'inizio e lui non è più riuscito a rispondere. Peccato. BEFFATO

BASTIANINI - voto 6: con l'uscita di Espargarò si prende il terzo posto nel Mondiale, giusto premio a una stagione comunque non troppo costante ma comunque importante. Ora però in Ducati ufficiale dovrà fare un ulteriore step di crescita. PREMIATO

MARQUEZ - voto 5: sembrava il GP giusto per tornare alla vittoria, si perde sul più bello scivolando a terra con una Honda scorbutica che quest'anno non ha mai digerito veramente. Chiude la stagione senza un successo. DELUSO

MILLER - voto 5: sicuramente avrebbe sperato in un finale diverso con Ducati, ma alla fine è finito come troppe volte è successo nella sua avventura in rosso. Addio comunque da grande scuderio, nonostante tutto. AMAREGGIATO

A.ESPARGARO' - voto 4: weekend difficilissimo per l'Aprilia, che ha certificato un calo in queste ultime settimane che purtroppo è stato deleterio per lo spagnolo, che all'ultimo perde anche il terzo posto nel Mondiale. Un vero peccato ma in pratica è rimasto solo con se stesso in questo finale di stagione, senza veramente poter rispondere agli attacchi dei rivali. ABBANDONATO

