MotoGP Stiria, le pagelle: dominio Martin, Mir ritrovato. Miller pasticcione

Dopo la pausa estiva, la MotoGP è ripartita col GP di Stiria. E a vincere è stato Jorge Martin (Ducati Pramac), davanti a Joan Mir e Fabio Quartararo. Indietro purtroppo Pecco Bagnaia (9°), mentre tredicesimo Valentino Rossi. Non ottimo il ritorno, seppur per un solo GP, Dani Pedrosa: prima l'incidente con Savadori, poi una gara, dopo il restart, nelle retrovie.

MARTIN – voto 9: una pole e poi un gran premio dominato da parte del giovane spagnolo, al primo anno in MotoGP. La prima vittoria nella classe regina ha un sapore particolare, che sa di rivincita dopo un ottimo inizio e un infortunio che ne ha subito stoppato la crescita. Se continua così, sarà u bel problema per tutti. DOMINATORE

MIR – voto 7.5: la Suzuki ha sofferto nella prima parte di stagione, con un campione del mondo davvero in ombra. I miglioramenti però ora sembrano aver dato i buoni frutti e lo spagnolo è tornato subito a lottare per la vittoria. RITROVATO

QUARTARARO – voto 7: terzo posto per il francese in un gran premio tutt'altro che semplice per la Yamaha. Il leader del campionato però ha fatto vedere di nuovo che è l'unico che sa domare questa M1, anche nelle difficoltà. SUPERIORE

ZARCO – voto 6.5: ancora una volta tra le migliori Ducati, con un sesto posto che comunque vuol dire limitare i danni in classifica nei confronti di un Quartararo sempre più in fuga. CONCRETO

BAGNAIA – voto 5: ottima prima partenza, dove addirittura è davanti a tutti. Poi però dopo qualcosa proprio non va, perché perde posizioni su posizioni. Con un risultato del genere però Pecco ha lasciato definitivamente il treno dei migliori che lottano per il Mondiale. PERSO

ROSSI – voto 5: una gara, la prima di una lunga serie, in cui il Dottore dovrà solo cercare di divertirsi. Certo è che lì dietro è davvero dura. Ma la M1 che ha in mano per ora è questa. E dal team non è che gli diano una grossa mano, anzi. Per ora questo posto è il massimo. RASSEGNATO

MARQUEZ – voto 4: non è al 100%, sia fisicamente che tecnicamente. E lo si è visto ancora una volta. Ma in queste condizioni non è stato neanche troppo lucido, visto che per ben due volte in partenza ha colpito alla prima curva Aleix Espargaro,come se fosse il sorpasso della vita, usando il rivale come “cuscino” per chiudere la curva. Così non va, in tutti i sensi. BULLETTO

MILLER – voto 4: ha avuto la grande opportunità di una ripartenza dopo una prima non irresistibile, ci ha provato ma poi si è messo in marcatura su Quartararo ma alla fine ha esagerato, come gli capita troppo spesso. E la caduta ora lo rimanda lontano da un obiettivo che sembra essere sempre più utopico. PASTICCIONE

