MotoGP Spagna, le pagelle: Bagnaia dominatore, Quartararo "matato". Lampi di vecchio Marquez

Pecco Bagnaia è tornato. Il pilota italiano trionfa nel GP di Spagna. A Jerez ha preceduto Fabio Quartararo, sempre più leader del Mondiale, ed Aleix Espargaro. Quarta posizione per Marc Marquez mentre in top ten Enea Bastianini, ottavo.

BAGNAIA - voto 9: in qualifica un giro stellare da record, in gara si è ripetuto il pilota italiano, che ha impresso un ritmo impressionante che ha annichilito anche chi qui ha sempre dominato. Finalmente un weekend senza problemi per Pecco, che finalmente ritrova vittoria e una Ducati dominante nel momento decisivo. DOMINATORE

QUARTARARO - voto 7.5: qui il francese negli ultimi anni è stato un vero martello, investa stavolta, noniostante il ritmo, ha dovuto inchinarsi alla forza di un Bagnaia che non gli ha lasciato scampo. iImane il fatto però che allunga in testa, ma il ritorno di Pecco deve cominciare a preoccuparlo sul serio. MATATO

A.ESPARGARO - voto 7: sarà pure ancora non pronta per essere sempre in lotta per la vittoria, ma l'Aprilia adesso è a livello delle migliori e può giocarsi quantomeno il podio. Lo spagnolo lotta e tiene il ritmo di Miller e Marquez, poi approfitta della lota tra i due e li infila entrambi. TESTARDO

MARQUEZ - voto 7: questa Honda ancora non lo fa esprimere al meglio, ma lo spagnolo, nonostante tutto, ha lottato eccome per il podio. In un paio di manovre è parso di rivedere il fenomeno capace di recuperare l'impossibile. E questo fa ben sperare per il futuro. LOTTATORE

BEZZECCHI - voto 6.5: ottimo in qualifica, stavolta però l'italiano azzecca anche una gara consistente, con un buon ritmo, quasi da podio, che vede un po' in lontananza. Il rookie piano piano ci sta prendendo sempre più gusto. CONCRETO

MILLER - voto 6: bella la lotta con Marquez, ma ancora una volta quando era vicino al podio si perde sul più bello, perdendo l'attimo giusto, quasi arrivasse sempre senza fiato nel momento chiave. In crescita però la prestazione del compagno di box lo ridimensiona ancora una volta. SFIANCATO

MIR - voto 5.5: dopo quanto visto nelle libere, il pilota Suzuki sembrava essrre uno di quelli messi meglio. E invece dopo un inizio così così, la rimonta si è fermata alla sesta posizione. Ci si aspettava uno step di crescita migliore che invece non è arrivato. DELUSO

BASTIANINI - voto 5.5: non era facile recuperare posizioni e alla fine l'ex leader della classifica non è riuscito a fare la differenza. Troppo lontano dalla zona podio, stavolta non ha avuto la possibilità di essere tra i migliori. Ma ha comunque limitato i danni. STOPPATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 14:56

