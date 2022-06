MotoGP Sachsenring, le pagelle: Bagnaia, addio Mondiale. Quartararo da Oscar

Va al solito Fabio Quartararo il GP di Germania di MotoGP, decima tappa del Motomondiale. Il francese, che allunga in classifica Mondiale, ha preceduto Johann Zarco e Jack Miller. Ai piedi del podio Aleix Espargaro, che ha chiuso davanti a Luca Marini. Ottavo Fabio Di Giannantonio, decimo Enea Bastianini. Fuori Pecco Bagnaia.

QUARTARARO - voto 9: un martello, dal primo all'ultimo giro. Il francese ormai sa vincere soloc così. E gli altri dietro possono solo guardarlo. Un'altra vittoria e a fine giugno si è messo in tasca già metà titolo. E' sempre uno spettacolo. DA OSCAR

ZARCO - voto 8: si mette subito alla rincorsa di Quartararo, che però ha la meglio alla distanza per quella che è stata lì davanti una lunga qualifica. Un podio che fa morale per il francese. CONCRETO

MILLER - voto 7.5: con l'uscita di Bagnaia, è l'unico che prova a tenere alto i colori del team ufficiale Ducati. Ci mette come al solito del suo, dando spettacolo con alcuni sorpassi e con un ottimo ritmo, dopo la penalità scontata, si gioca fino alla fine il podio e se lo prende con merito. Che gli abbia fatto bene no navere più il pensiero del contratto per il prossimo anno (in KTM però)? Chissà. FUNANBOLO

MARINI - voto 7: in un weekend che sembrava abbastanza complicato, è riuscito a tirare fuori una grande prestazione, con combattimenti davvero muscolosi. Piano piano, con il suo solito lavoro certosino, sta trovando la quadra. MOTIVATO

VINALES - voto 6.5: una buona partenza e una lunga lotta per il podio con il compagno in Aprilia Espargarò. Per una volta lo spagnolo è tornato ad essere davvero forte, poi purtroppo un problema meccanico lo ha messo ko a 10 giri dalla fine. Ma deve continuare su questa strada e prima o poi il grande risultato arriverà. SFORTUNATO

A.ESPARGARO' - voto 5.5: lotta sempre per il podio, poi però per il troppo sforzo deve mollare la presa. Peccato, perché era un esame importante quello tedesco per Aprilia in chiave Mondiale. E non viene superato. RIMANDATO

BASTIANINI - voto 5: senza il suo capotecnico, fermato dal Covid, vive un weekend tedesco complicato. Ci mette una pezza in gara ma non troppo. Questi cali solo per l'assenza di una persona, seppur importante, non depongono a favore di un passaggio al team dei "grandi". Occorre migliorare alla svelta. LIMITATO

BAGNAIA - voto 4: come i giri percorsi in gara. Partito bnene con la dura al posteriore, doveva resistere nei primi giri al ritmo infernale di Quartararo, che aveva una gomma più morbida. Stavolta si che ha gettato alle ortiche le chance Mondiali, mollato proprio da quel pneumatico che doveva dargli l'opportunità di vincere e dare il via alla riscossa. ABBANDONATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Giugno 2022, 16:02

