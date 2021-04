MotoGp, vince Quartararo. Impresa Bagnaia: è secondo. Settimo Marquez, Rossi cade

Seconda vittoria consecutiva per Fabio Quartararo nel Gp del Portogallo nella classe di MotoGp. Il francese della Monster Energy Yamaha MotoGP chiude davanti a tutti sulla pista di Portimao davanti all'italiano Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, e al campione del mondo, lo spagnolo Joan Mir, Team Suzuki Ecstar. Ai piedi del podio Franco Morbidelli, Petronas Yamaha Srt. Settimo posto per Marc Marquez, Honda, al rientro dopo il lungo infortunio. Caduta per Valentino Rosso, era undicesimo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 15:03

