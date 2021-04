MotoGP, le pagelle: Quartararo dominatore, Bagnaia indiavolato. Eroico Marquez

BAGNAIA - voto 9: dopo la beffa della pole tolta, l'italiano è stato autore di una grandissima rimonta che lo ha portato in seconda posizione. Peccato per una partenza non impeccabile, perché altrimenti avrebbe potuto lottare anche per la vittoria. E ora è anche secondo nel Mondiale. INDIAVOLATO

QUARTARARO - voto 8,5: ritmo impressionante nelle prove, partenza normale e poi, una volta presa la testa, ha fatto quello che voleva il francese, al secondo successo in tre gare. Ha capito come va condotta questa M1 ufficiale e con la testa del Mondiale conquistata ora per gli altri sarà dura andarlo a insidiare. DOMINATORE

MIR - voto 7: non era un gran premio semplice ma alla fine il campione del mondo è riuscito a portare a casa un altro podio importante (3° posto). Lo scorso anno la sua costanza lo ha portato a chiudere davanti a tutti. Certo è che per ripetersi deve trovare quel qualcosa in più per contrastare le Yamaha. COSTANTE

MORBIDELLI - voto 7: voleva un segnale di ripresa dopo i primi due appuntamenti da dimenticaree così è stato. Una iniezione di fiducia per l'italo-brasiliano davvero importante. Quarto posto che vale come una vittoria. RECUPERATO

MARQUEZ - voto 7: come la posizione finale. Il rientro dello spagnolo non era semplice, su una pista molto fisica. Per il suo braccio è stata una sofferenza vera ma ha chiuso comunque la gara. Ora ancora qualche settimana ma di sicuro poi sarà lì a dare spettacolo, di nuovo. EROICO

RINS - voto 5: con una scivolata nelle fasi finali ha buttato via un podio sicuro che gli sarebbe servito come il pane. La sensazione è che comincia a sentire troppo il confronto con il compagno Mir. E questo non è un bene. SCONFORTATO

ZARCO - voto 5: una scivolata lo ha tolto sul più bello, quando lottava per il podio. Un colpo forte per il francese, che mette a segno uno zero pesante e soprattutto perde la testa della classifica. SPODESTATO

ROSSI - voto 5: meglio di altre volte in gara. Ritmo non eccezionale ma era pronto ad entrare tra i primi dieci. Poi una traiettoria più larga e la scivolata. E' dura per il Dottore, ma speriamo possa continuare a crederci. Altrimenti per lui sarà un lungo e mesto addio. ATTAPIRATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 15:07

