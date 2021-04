MotoGP, le pagelle del gp di Doha: riscatto Quartararo, Zarco volpone. Che batosta per Rossi

QUARTARARO - voto 8: La partenza è stata tutt'altro che semplice ma, passo dopo passo, ha recuperato i migliori per poi dare la zampata decisiva negli ultimi 4 giri, quando c'era da far vedere chi poteva averne di più. Una grande risposta quella del francese dopo un primo weekend di Mondiale complicato. La lotta nel box Yamaha ufficiale entra così subito nel vivo. DIAVOLO

MARTIN - voto 7.5: "Il deb" terribile ha lottato come un leone anche in gara, dopo una pole incredibile. Per 3/4 di gara è stato lì in testa, provando anche a conservare un po' di gomma nel finale ma poi ha pagato un pochino in esperienza rispetto ai migliori. Comunque un terzo posto che vale tanto. Il talento c'è (lo manda Biaggi), manca davvero poco per lottare per la vittoria. SORPRENDENTE

ZARCO - voto 7.5: Due secondi posti in Qatar per il francese del team Ducati Pramac che lo proiettano in alto in classifica. Ha fatto valere la sua esperienza e il feeling che ha da sempre con la pista. Di sicuro sarà un cliente scomodo per tutto il Mondiale. VOLPONE

RINS - voto 6.5: La migliore delle Suzuki. Lo spagnolo quest'anno vuole rifarsi dopo lo sgambetto subito lo scorso anno, dove ha visto il suo "inesperto" compagno diventare campione del mondo. Certo è che la moto giapponese per ora non sembra essere all'altezza di Ducati e Yamaha. Ma lui c'è. CONCRETO

VINALES - voto 5.5: Dopo la vittoria all'esordio, era lui il grande favorito. Il ritmo c'era, ma una partenza flop lo ha subito costretto a un recupero importante. Nel momento chiave è mancato clamorosamente. Se poi a vincere è i ltuo compagno di scuderia, c'è da che masticare amaro. OPACO

BAGNAIA - voto 5: Sembrava aver imparato la lezione dopo lo scorso weekend. Partenza più tranquilla, forse troppo, poi il recupero, priam di mettersi in quarta posizione a fiutare le prede davanti. A sei giri dalla fine però la staccata disastrosa che gli fa perdere l'occasione giusta e anche il podio. Forse non doveva forzare così tanto in quel momento. Rimedia un sesto posto ma da lui ci si aspetta molto di più. FRETTOLOSO

MORBIDELLI - voto 4.5: La Yamaha Petronas ha sofferto come non mai in questo fine settimana. L'italo-brasiliano ha pagato le pene dell'inferno sin dalle libere, poi in gara ha provato a limitare i danni ma il dodicesimo tempo sa di sconfitta forte. Speriamo che il doppio appuntamento in Qatar sia dimenticato in fretta. DELUSO

ROSSI - voto 3: Uno dei gran premi peggiori della sua carriera. Il Dottore non ha mai trovato la quadra, chiudendo mestamente sedicesimo, senza mai far vedere qualcosa di buono. Le polemiche anche fuori dalla pista non gli fanno bene. Servirà un riscatto immediato, o altrimenti il possibile addio alla MotoGP sarà molto amaro. OSCURATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 19:57

