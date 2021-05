MotoGP Mugello, le pagelle: Quartararo come Lorenzo, occasione persa per Bagnaia

QUARTARARO - voto 9: Sempre più leader della generale. Un successo che sulle colline toscane del Mugello vale oro per il francese, vista la caduta di Bagnaia. Una gara senza avversari, con un ritmo impressionante, come era solito fare qualche tempo fa Jorge Lorenzo. MARTELLANTE

Motogp, Quartararo trionfa al Mugello davanti a Mir. Bagnaia cade al secondo giro. Valentino Rossi decimo

MIR - voto 8: Ha faticato per tutto il weekend, ma stavolta in gara ha ritrovato le sensazioni giuste, quelle che lo scorso anno, grazie alal costanza, lo hanno portato a vincere a sorpresa il titolo iridato. Può essere davvero la svolta della stagione per lo spagnolo. RINATO

OLIVEIRA - voto 7.5: Bello rivederlo lì davanti con una KTM che, come la Suzuki, è tornata ad alti livelli proprio sul tracciato più complicato. Peccato per aver superato i limiti della pista nel finale, altrimenti il secondo posto sarebbe stato ancor più meritato. RITROVATO

MILLER - voto 6: L'australiano con la pista italiana ha davvero un rapporto complicato, e lo ha confermato anche quest'anno. Sesto posto che vale comunque tanto in chiave Mondiale, ma in gara praticamente è sparito quasi subito, colpa di una gomma anteriore che lo ha mollato quasi subito. Ha retto però, con grande forza d'animo. E questo è importante. TENACE

ROSSI - voto 5.5: Un decimo posto merito soprattutto delle caduto e davanti a lui. Una gara sempre nelle retrovie, complice un feeling con la sua M1 che manca terribilmente. Alla sua possibile ultima volta al Mugello sperava di sicuro in qualcosa di diverso. ANONIMO

MORBIDELLI - voto 5: Ancora un gran premio in cui l'italo-brasiliano ha dovuto fare i conti con la cattiva sorte. La caduta di Marquez davanti a lui lo ha relegato subito dietro a tutti, ma in generale sapeva perfettamente che oggi sarebbe stata comunque dura. Perché il ritmo per stare davanti non c'era. Sta di fatto che mastica ancora una volta amaro. SFORTUNATO

MARQUEZ - voto 4: Il braccio non sta per nulla bene, fa fatica e in gara commette l'ennesimo errore che lo mette fuori dai giochi quasi subito. Il tutto dopo una qualifica in cui si è tirato addosso tutte le critiche possibile dai colleghi per aver sfruttato la scia di Vinales. Male male. BASTONATO

BAGNAIA - voto 4: Solo lui poteva contrastare lo strapotere di Quartararo. E per un paio di tornate lo ha fatto, mettendosi come doveva davanti. Poi ecco l'unico errore del weekend che gli porta zero punti e una vetta del Mondiale che si allontana. Forse non doveva farsi prendere troppo dalla frenesia di tentare un ritmo troppo forte per combattere il francese della Yamaha. FRETTOLOSO

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Maggio 2021, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA