Motogp, le quali: Quartararo un lampo, poi Vinales e Marquez. Sorpresa Bagnaia, 4°, lento Rossi (11°)

Riparte il Mondiale Motogp e si ricomincia dal duello Fabio Quartararo-Marc Marquez. A Jerez a spuntarla nella prima qualifica di questa strana stagione condizionata dall'emergenza Covid-19 é il pilota della Costa Azzurra, che come lo scorso anno chiude davanti a tutti con il tempo di 1'36"705, il giro più veloce mai effettuato sul tracciato andaluso. Il pilota del team Petronas ha preceduto il suo prossimo compagno nel 2021 in Yamaha ufficiale Maverick Vinales, staccato di poco più di un decimo. Terzo invece il campione del mondo in carica, che dopo un inverno complicato a causa dei postumi dell'operazione alla spalla e per una Honda non del tutto perfetta, é riuscito in questo weekend a trovare il giusto compromesso. E a fare paura. Perché sì non ha conquistato la pole, ma la simulazione gara lo piazza davanti a tutti con un ritmo inavvicinabile. Grande seconda fila per Pecco Bagnaia, primo pilota Ducati, staccato di 250 millesimi da Quartararo ma davanti al compagno in Pramac Miller e la Honda non ufficiale di Crutchlow. Settimo Pol Espargaro con la KTM, che ha fatto meglio di un Andrea Dovizioso in difficoltà con la Desmosedici ufficiale, mai capace di trovare il ritmo giusto e autore anche di una scivolata senza conseguenze nel finale. Mai come Petrucci, acciaccato dopo la caduta di giovedì e solo quattordicesimo. Paura per Alex Rins, caduto malamente nel finale con la sua Suzuki e che ha chiuso nono davanti a Franco Morbidelli e Valentino Rossi. Per il Dottore risultato deludente: undicesimo, peggior Yamaha in pista oltre un secondo di distacco dalla vetta e soprattutto stessi problemi visti negli ultimi anni con il posteriore della sua M1. E domani (diretta tv su Sky alle 14) si prospetta una gara difficilissima. Male l'Aprilia orfana di Iannone: solo sedicesimo Aleix Espargaro dopo libere invece che facevano ben sperare Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Luglio 2020, 17:09

