MotoGp Malesia, le pagelle: Bagnaia fenomenale, Quartararo mai domo. Tutto rimandato all'ultima gara

di Daniele Petroselli

A Sepang (Malesia) vittoria per Pecco Bagnaia davanti ad Enea Bastianini e Fabio Quartararo. In quarta posizione Marco Bezzecchi, con Jack Miller sesto davanti a Marc Marquez. Decimo Franco Morbidelli che ha preceduto Aleix Espargarò.

BAGNAIA - voto 8: Settima vittoria stagionale, che non basta ancora per il titolo che si deciderà all'ultimo atto aValencia. Era una gara tesissima ma lui, nonostante tutto, l'ha condotta con coraggio. Una partenza incredibile e poi la prima posizione dopo una bella lotta leale con Enea. Appuntamento rimandato per la storia, deve solo crederci. FENOMENALE

BASTIANINI - voto 7,5: Sente che può giocarsi la gara, lo fa anche contro un Bagnaia che si gioca il Mondiale, ma lo fa per fortuna non esagerando mai contro il suo prossimo compagno di squadra. Il manico c'è e il prossimo anno ci divertiremo davvero. LOTTATORE

QUARTARARO - voto 7,5: La Yamaha M1 è in affanno, lui parte dodicesimo ma come un razzo si porta subisto sesto e poi riesce comunque a resistere fino alla fine in terza posizione dietro ai due protagonisti di giornata. Tiene vivo ancora il Mondiale, si deciderà tuttoa Valencia. Il francese c'ha messo del suo per farlo, con grandissimo merito. E anche con un dito rotto. MAI DOMO

BEZZECCHI - voto 6,5: Partenza choc con troppe posizioni perse, poi la rimonta inesorabile che lo porta dietro a Quartararo e molto vicino al sogno di Bagnaia di diventare iridato. Lui c'ha provato eccome ad aiutare l'amico, ma ha fatto davvero tutto il possibile, senza riuscirci. Bravo lo stesso. QUASI EROE

MARQUEZ - voto 6: Poteva lottare per una delle prime posizioni, ma non poteva pensare a qualcosa d'importante contro l'armata Ducati. Lui c'ha provato come sempre ma si è arreso quasi subito con una Honda ancora non al top. Forse un po' troppo arrendevole con Quartararo quando era alle sue spalle (avrà scelto di favorirlo? Chissà), ma sta di fatto che oggi il potenziale suo e della RC213V in Malesia è questo. ANONIMO

MARTIN - voto 5: Una pole sovraumana, poi un via perfetto e il tentativo di fuga, con Bagnaia e Bastianini a vederlo a distanza. Poi l'errore e l'uscita di scena. Non doveva finire così, ma gli è capitato troppo spesso. Ed è anche per questo che la Ducati ufficiale ha deciso di puntare sulla "Bestia" e non su di lui. ESAGERATO

A.ESPARGARO' - voto 5: Serviva una gara d'attacco, senza paura per lo spagnolo, che invece rispetto ai rivali per il Mondiale è rimasto bloccato nel gruppo dietro e ha chiuso lontanissimo dai migliori. E addio sogno iridato. Lui e l'Aprilia non erano ancora pronti per questo ma grandi meriti comunque a loro per averci provato. ARRESO

MARINI - voto SV: Partenza a razzo, ma l'abbassatore Ducati lo tradisce subito rimanendo inserito e ritiro immediato. Davvero peccato perché il fratello di Valentino Rossi poteva fare davvero una buona gara. SFORTUNATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 09:48

