MotoGP, le pagelle del Gp del Qatar: Bagnaia, podio col brivido. Flop Rossi-Morbidelli

VINALES – voto 8.5 Aveva fatto subito capire che dopo le Ducati c'era lui tra i migliori, e lo ha confermato. Partenza soft, poi, passo dopo passo, una rimonta vincente, fatta di grandi sorpassi, decisi, e uno stile di guida pulito come non mai. Partenza a razzo di campionato per l ospagnolo, che quest'anno è chiamato davvero a un salto di qualità definitivo. PERFETTO

ZARCO – voto 8 Era l'outsider di giornata il francese, che con la Ducati non ufficiale era lì tra i migliori. Dopo una partenza a razzo, ha lottato alla grande per conquistarsi un podio che sa di vittoria. Occhio perché se è questo il feeling che ha con la moto di Borgo Panigale dopo un anno di studio, può essere davvero pericoloso. LEONE

BAGNAIA – voto 7.5 Terzo al fotofinish alle spalle di Zarco. Un inizio davvero incredibile quello di Bagnaia, in testa per gran parte del gran premio ma che poi ha pagato lo sforzo iniziale. Di sicuro ha fatto vedere unìottima tempra e anche un caratterino niente male negli scontr idiretti con i migliori. GRINTOSO

MIR – voto 6.5 Il fresco campione del mondo inizia il 2021 con un gran premio dei suoi, prima in ombra e poi in grande rimonta. Male in qualifica, lo spagnolo ha fatto vedere le cose migliori sono nel finale. Ma che finale. Il secondo posto era suo, poi un errore all'ultima curva gli ha negato un podio che si era conquistato alla grande. GUERRIERO

QUARTARARO – voto 5.5 Inizio indavolato per il francese, che ha subito provato a tenere il ritmo delle Ducati, ma alla distanza lo ha pagato pesantemente, finendo fuori dal mischione che si è giocato il podio e prendendo paga anche dal nuovo compagno Vinales. Sarà una stagione sì con i migliori, ma dove dovrà dimostrare di saper tenere testa anche mentalmente ai migliori. SGONFIATO

MILLER – voto 5 Doveva essere lui uno dei grandi favoriti i nQatar, invece l'australiano non solo ha pagato in qualifica nei confronti di Bagnaia, ma ha anche sfoggiata una gara sì tra i migliori ma mai dimostrando di poter essere realmente competitivo per la vittoria. SOTTOTONO

ROSSI – voto 4.5 Quarto in qualifica, il Dottore ci credeva a un gran premio con i migliori. E invece, giro dopo giro, è stato scavalcato non solo dai protagonisti attesi ma anche dai gregari, chiudendo dodicesimo. Di certo un esordio nel team non ufficiale Yamaha che doveva essere ben diverso. DELUSO

MORBIDELLI – voto 4 Partiva tra i favoriti, anche perchè vicecampione del mondo. E invece subito grossi problemi per lui che lo hanno relegato in fondo al gruppo. Un inizio da incubo per l’italo-brasiliano, che spera di rifarsi già tra una settimana. SCOMPARSO

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Marzo 2021, 19:56

