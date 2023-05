MotoGP Le Mans, le pagelle: Bagnaia frustrato, Bezzecchi fenomenale, Marquez indemoniato. Vinales folle

di Daniele Petroselli

A Le Mans va a Marco Bezzecchi il GP di Francia della MotoGP. Sul podio Jorge Martin e Johann Zarco.

BEZZECCHI - voto 9: ha avuto il merito di rimanere subito con i migliori, poi di sicuro ha approfittato delle cadute degli altri ma il ritmo ce l'aveva ecco. Dopo il sorpasso spaziale su Marquez, se n'è andato e ha vinto con merito il suo secondo GP in stagione. FENOMENALE

MARTIN - voto 8: fdomina la sprint, la domenica parte più cauto, rientra sui migliori e poi che duello con Marquez, che vince di forza. Occhio perché per il Mondiale, se trova costanza e convinzione, c'è anche lui. LOTTATORE

MARQUEZ - voto 8: al rientro dopo 45 giorni, lo spagnolo fa vedere a tutti come si guida la Honda, ma soprattutto come si dà spettacolo. Piaccia o no, questo vuol dire avere un fenomeno in gruppo. Gli manca ancora qualcosa per lottare costantemente per vincere, ma già così è bellissimo vederlo correre. La caduta nel finale ci sta, ma lui è così, o tutto o niente. Rimane una prestazione maiuscola. INDEMONIATO

QUARTARARO - voto 6: dopo la caduta del sabato, fatica anche nella gara della domenica. La Yamaha per ora proprio non ne vuole sapere di andare e lui lo sta dicendo in tutte le lingue. Rischia sempre tanto, chapeau per questo, ma così davvero sarà una sofferenza. AL LIMITE

BAGNAIA - voto 5: la sufficienza piena per la Sprint, ma in gara purtroppo arriva un nuovo zero per un contatto con un Vinales fin troppo irruento. Ora ci sarà da valutare bene le colpe. Sta di fatto che la classifica si riapre di nuovo in maniera clamorosa. FRUSTRATO

MARINI - voto 5,5: pensava di non avere il ritmo dei migliori invece era lì a lottare, poi un problema alla prima chicane e l'incidente con Alex Marquez pericolosissimo, con i due piloti in traiettoria che si sono visti sfilare pericolosamente dagli altri. Che spavento. MIRACOLATO

MILLER - voto 5: proprio come ai tempi della Ducati, è sempre esuberante nella prima parte della corsa ma poi inevitabilmente prende paga appena le gomme cominciano a perdere di consistenza e infine cade. Servirebbe cambiare tattica. (POCO) CALCOLATORE

VINALES - voto 4: si sente bene e tenta subito una manovra azzardata con Bagnaia, poi un contatto difficile da decifrare ma non è così la reazione dello spagnolo, che mette più volte le mani addosso al campione del mondo. Ok l'adrenalina ma è stato uno spettacolo indecoroso. FOLLE

