MotoGP Le Mans, le pagelle: Bastianini stellare, Bagnaia pasticcione. A.Espargarò martellante

Va ad Enea Bastianini il GP di Francia di MotoGP. Sul circuito di Le Mans, il pilota italiano ha centrato la terza vittoria in 7 gran premi. Alle sue spalle Jack Miller ed Aleix Espargaro. Cade nel finale Pecco Bagnaia quando era in lotta per la vittoria.

BASTIANINI - voto 9: terzo centro stagionale, ancora una volta alla sua maniera. Ha saputo aspettare il momento giusto per piazzare il colpo e per gli altri non c'è stato nulla da fare. Basta chiedere a Bagnaia, che c'ha anche provato ma poi è addirittura caduto per tenere il suo passo. La Bestia è sempre più feroce. STELLARE

MILLER - voto 7: ha montato una gomma anteriore diversa dagli altri che non lo ha premiato. Per il resto però ha saputo comunque tenere un ritmo buon ed è stato premiato per la costanza di rendimento e per la sua tenacia. E pensare che il futuro è lontano da Ducati e forse in un'anonima KTM... CONCRETO

A.ESPARGARO - voto 7: l'Aprilia è cresciuta davvero. E a Le Mans è arrivata l'ennesima controprova. In una pista amica di Ducati e Yamaha, la moto di Noale non ha sfigurato, anzi, resistendo anche a chi sembrava decisamente più competitivo. E il podio dello spagnolo è il giusto premio. Così davvero si può sognare in grande. MARTELLANTE

QUARTARARO - voto 5.5: una partenza sbagliata, poi un recupero che però si è fermato a distanza dal podio. La M1 fatica quando è dietro alle altre moto e si vede. E pensare che aveva mostrato il ritmo migliore di tutti nelle libere. Rimane in testa al Mondiale ma dietro gli arrivano tutti. DELUSO

MARQUEZ - voto 5.5: ha passato un weekend a succhiare scie a chi è più forte, segno che lui e la sua Honda sono in una fase molto delicata. Lui ormai deve convivere col dolore col braccio infortunato due anni fa, lotta finchè può ma la realtà è che per ora gli altri vanno più forte, e anche decisamente di più. E lui non può fare più di questo. BLOCCATO

MORBIDELLI - voto 5: praticamente unb weekend quasi in fondo al gruppo, sin dalle prove libere. La M1 riesce a guidarla solo Quartararo. L'italo-brasiliano va davvero fatica e la Yamaha non sembra dargli una mano. Forse è il caso di pensare a un futuro diverso da quello che gli prospetta la casa di Iwata. ABBANDONATO

BAGNAIA - voto 4: doveva portare a casa punti pesanti per riavvicinarsi a Quartararo in classifica, ha sofferto la pressione di Bastianini e quando è stato superato non ha saputo usare la testa e con la caduta a 6 giri dalla bandiera a scacchi ha rovinato tutti. PASTICCIONE

RINS - voto 4: la Suzuki si ritira a fine anno, lui piange per giorni ma a Le Mans prova a prendersi una bella rivincita. Dura davvero poco però. Un'uscita di scena pericolosissima dopo un fuoripista che lo rimette in piena traiettoria quando ormai è a terra. Per fortuna che gli altri erano distanti, altrimenti sarebbe stato un bel problema. DISASTROSO

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Maggio 2022, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA