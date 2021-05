MotoGP Jerez, le pagelle: Miller ritrovato. Morbidelli, che segnale a Yamaha

MILLER - voto 9: Nelle prime tre gre aveva preso paga dal compagno di box, stavolta però ha trovato le soluzioni giuste e si è reso protagonista di una gara incredibile, chiusa davanti a tutti. Finalmente un segnale da parte dell'australiano della Ducati. RITROVATO

MotoGp, doppietta Ducati da sogno: vince Miller davanti a Bagnaia nuovo leader mondiale. Morbidelli terzo. Rossi 17°

BAGNAIA - voto 8: Nei primi appuntamenti mondiali era lui quello ad essere andato più vicino alla vittoria, stavolta però un secondo posto che lo proietta comunque in testa alla classifica meritatamente. Sembra di rivedere il Pecco del 2018, che portò a casa il titolo Moto2. LEADER

MORBIDELLI - voto 8: Un podio che vale tanto quello dell'italo-brasiliano. Con una M1 del 2019 ha lottato come un leone. E' ancora una volta lui il migliore delle Yamaha, che intanto continua a non vederlo e a negargli una moto factory. Cosa serve di più per una promozione? EROICO

MIR - voto 6: La Suzuki è ancora un passo indietro rispetto alla concorrenza e a Jerez lo ha confermato. Gara senza squilli stavolta per il campione del mondo, anche se poi rimedia comunque un quinto posto. Certo è che dopo quattro appuntamenti sembra già vedere in fuga i migliori in classifica. Serve una reazione, subito. ANONIMO

MARQUEZ - voto 5.5: Due cadute nel weekend, sulla pista dove un anno fa iniziò il suo calvario. Tanto spavento che si è ripercosso in gara, dove ha limitato i danni, guidando come sulle uova. Manca ancora la condizione fisica ma anche il feeling con una Honda che non sembra essergi più cucita addosso. NASCOSTO

QUARTARARO - voto 5: I rivali avevano solo una tattica possibile, quella di contenerlo dall'inizio, altrimenti sarebbe stata dura soffiargli la vittoria. Ha provato invece ad andarsene dopo un paio di giri ma la M1 a un certo punto lo ha mollato di colpo e il tredicesimo posto finale è il segno di un weekend che doveva vederlo dominare ancora una volta e invece si è chiuso con una grande amarezza. E così il Mondiale si riapre DELUSO

A.ESPARGARO - voto 5: Sognava il primo podio per l'Aprilia, anche per convincere finalmente Andrea Dovizioso a raggiungerlo. E invece "solo" un sesto posto, con troppe esitazioni quando c'è stato da superare Quartararo, finito in crisi con le gomme. Quantomeno però altro risultato positivo. ESITANTE

ROSSI - voto 4: Praticamente mai nei primi dieci il Dottore, che dopo prove ancora una volta difficili sperava in una corsa più redditizia. Invece sempre nelle retovie, a battagliare col fratello Luca, lui rookie alle prese con un adattamento più complicato del previsto con la Ducati. IRRICONOSCIBILE

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 14:58

