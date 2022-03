MotoGP Indonesia, le pagelle: Oliveira come Aquaman, Quartararo ritrovato. Bagnaia naufragato

A Mandalika, in Indonesia, va a Miguel Oliveira la seconda gara del Mondiale MotoGP 2022. Alle sue spalle Fabio Quartararo e Johann Zarco. Indietro gli italiani, con Enea Bastianini che rimane comunque leader del campionato.

OLIVEIRA - voto 9: la KTM ancora una volta si dimostra una delle moto più competitive in condizioni di bagnato. Ma in realtà la moto austriaca è davvero in crescita anche in condizioni normali. Oliveira poi è una certezza. Ha "navigato", perché questo è il termine esatto vista la copiosa acqua caduta sul tracciato, in maniera perfetta, con un ritmo insostenibile per tutti. Volava come un supereroe. AQUAMAN

QUARTARARO - voto 8: un secondo posto comunque che sa di rivincita dopo le difficoltà nei test e nel primo GP stagionale. La M1 lancia un segnale importante (anche se non definitivo) di ripresa e il campione del mondo anche. Sull'asciutto forse avrebbe vinto, ma il podio in rimonta sicuramente ha un grande valore. RITROVATO

ZARCO - voto 7: ha azzeccato una gara senza sbavature, nonostante una pista davvero insidiosa che ha fatto correre tanti rischi quasi a tutti. Non al francese, che sembra essere sempre più in crescita con la nuova Ducati. CONCRETO

MILLER - voto 6.5: la miglior Ducati del team ufficiale, ancora una volta. L'australiano è partito molto bene ma come psesso gli capita si perde un po' nel finale. Ha lottato per il podio ma gli è mancato qualcosa. Forse però incide il fatto di ottenere punti pesanti per riconfermarsi nel team. CAUTO

MORBIDELLI - voto 6.5: dopo il disastro nelle prove e la penalizzazione, una partenza a razzo e poi con una M1 ancora non perfetta ha fatto quello che poteva sul bagnato, chiudendo settimo. In crescita e questo è importante. POSITIVO

BASTIANINI - voto 5.5: in condizioni normali avrebbe lottato ancora una volta per il podio, invece l'acqua lo ha relegato nei bassifondi dopo una partenza sin troppo cauta e tanti pericoli corsi su un tracciato reso molto difficile dalla pioggia. Una piccola rimonta fino all'11° posto dopo una bella bagarre finale. Davvero peccato perché non ha potuto liberare tutto il suo potenziale. ARRABBIATO

BAGNAIA - voto 5: ancora non al meglio con la GP22. Ha provato una partenza a razzo invece è rimasto imbottigliato nel gruppo. Poi ha recuperato un po' ma un nuovo errore lo ha ricacciato in quindicesima posizione. Meglio di niente, però un punto in due gare è ancora troppo poco per uno che ambisce al titolo. NAUFRAGATO

MARQUEZ - voto 4: in realtà lui il GP non lo ha corso, a causa dell'ennesima caduta in prova. Un hoghside terribile nel warm-up che ha fatto temere il peggio. Dopo due anni di sofferenze e poche gioie, ora un nuovo ko. Speriamo solo che non torni a vivere gli incubi del passato. Questa nuova Honda però, è certificato, ancora è un punto interrogativo per lui e sta rischiando forse ancora troppo. TERRORIZZATO

