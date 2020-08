MotoGp, Dovizioso lascia la Ducati: l'addio a fine stagione. Vinales conquista la pole in Austria

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Agosto 2020, 19:00

Andrealascerà laal termine della stagione. A darne notizia è stato il manager del pilota, Simone Battistella, spiegando che «non ci sono le condizioni per andare avanti insieme». «Abbiamo comunicato a Ducati che Andrea non ha intenzione di continuare per i prossimi anni», ha detto Battistella, precisando comunque che per adesso Dovizioso «, sulle prossime gare».Intanto, Maverick Vinales su Yamaha ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Austria classe MotoGp. Parte in seconda posizione Jack Miller su Ducati Pramac davanti al leader del mondiale, il francese Fabio Quartararo. Solo dodicesimo Valentino Rossi