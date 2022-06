MotoGP, il disastro di Espargarò: esulta un giro prima del traguardo, viene superato e perde il podio

MotoGP, la clamorosa gaffe con beffa finale di Aleix Espargaró al Gran Premio della Catalogna. Il pilota spagnolo (e catalano) dell'Aprilia, in procinto di conquistare un ottimo secondo posto proprio sul circuito di casa, ha iniziato ad esultare e a salutare il pubblico, convinto di trovarsi all'ultimo giro.

MotoGP Barcellona, le pagelle: Bagnaia distrutto, Bastianini sprecone. Espargarò tragicomico

CAN YOU BELIEVE IT?! @AleixEspargaro has stopped one lap too early and throws away a podium!

Aleix Espargaró aveva appena sorpassato Jorge Martìn, conquistando così il secondo posto dietro a Fabio Quartararo. A quel punto, convinto di trovarsi all'ultimo giro, il pilota catalano aveva iniziato a salutare il pubblico, ignaro che quel giro in realtà fosse il penultimo. Una distrazione clamorosa, specialmente ai massimi livelli, che lo ha rallentato e ha consentito a Jorge Martìn, Johann Zarco e Joan Mir di superarlo.

Il clamoroso errore di Aleix Espargarò

Alla fine, Aleix Espargaró ha chiuso al quinto posto, lontano dal podio. E soprattutto perdendo punti pesantissimi nella classifica iridata: il francese Fabio Quartararo, con la vittoria odierna, è sempre più leader del Motomondiale e ha allungato il proprio vantaggio, proprio sul pilota dell'Aprilia, a 22 punti.

The biggest title gap we've seen all season @FabioQ20 is comfortably in the driving seat after his win at the #CatalanGP

Appena rientrato ai box, Aleix Espargaró è apparso sotto choc per l'errore fatto. «Sono molto triste, mi dispiace tanto e voglio chiedere scusa a tutti. Non ho visto la lavagna, in torre qui c'è L1 e poi L0 e mi sono dimenticato che funzionava così: mancava ancora un giro e non me ne sono reso conto. Abbiamo perso nove punti, non è molto ma mi dispiace veramente tanto, non è una scusa. La colpa è solo mia», ha spiegato il pilota dell'Aprilia.

