MotoGP Barcellona, le pagelle: Bagnaia distrutto, Bastianini sprecone. Aleix Espargarò tragicomico

A Barcellona è Fabio Quartararo a portarsi a casa il GP di Catalogna, nono appuntamento del Mondiale MotoGP. Il campione del mondo ha preceduto le Ducati di Jorge Martin e Johann Zarco e allunga ancora di più in classifica generale. Quinta piazza per Aleix Espargarò, che quando era secondo esulta quando manca ancora un giro dalla fine e chiude incredibilmente quinto. Disastro per Pecco Bagnaia, coinvolto in un incidente alla prima curva e che così perde ulteriore terreno dalla vetta. Come lui a terra poi Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio.

QUARTARARO - voto 9: in un weekend ha rinnovato con Yamaha per altri due anni, recuperato in qualifica a una situazione che sembrava disastrosa e piazzato una vittoria fodnamentale, viste le cadute dei piloti più pericolosi, ossia Bagnaia e Bastianini, ora lontanissimi. Poteva andare meglio? Difficile. RAGGIANTE

MARTIN - voto 7.5: era dato come uno dei più pericolosi quest'anno, invece lo spagnolo ha decisamente deluso le aspettative. Forse l'occasione della Ducati ufficiale nel 2023 è andata, però a casa sua ha ritrovato forse un po' di orgoglio dopo un periodo complicato. RITROVATO

MARINI - voto 6.5: ha forse trovato la strada giusta Luca, che ancora una volta è rimasto nel gruppo dei migliori. La conoscenza con la Ducati va sempre meglio. Speriamo di vederlo più avanti sempre più invischiato nella lotta per il podio. SUL PEZZO

DI GIANNANTONIO - voto 5: caduto come gli altri italiani su Ducati, ma quantomeno lui ha la scusante di essere un rookie che sta ancora cercando di capire il limite. Dopo un'altra ottima qualifica, si stava rendendo protagonista di una buona corsa. Peccato davvero. INSABBIATO

A.ESPARGARO' - voto 4: lotta come un leone, tiene a bada le Ducati di Martin e Zarco e sogna fino alla fine il quinto podio di fila, poi si rende protagonista di un episodio tragicomico, con un'esultata con un giro di anticipo. Quando se ne rende conto è troppo tardi. Che occasione buttata al vento. Ora di sicuro sarà il nuovo eroe del web dopo quello che ha combinato. TRAGICOMICO

BASTIANINI - voto 4: costretto a recuperare dalla 14a posizione, il riminese piano piano recupera posizioni ma sul più bello, quando è a ridosso dei primi e deve cominciare a spingere di più per quantomeno agguantare il podio si stende, facendo segnare il secondo 0 di fila. E ora la classifica si fa davvero difficile. SPRECONE

DOVIZIOSO - voto 4: lo ha detto chiaramente, la Yamaha non ha programmi per lui, per farlo stare meglio sulla M1. In pratica una stagione da separato in casa. E un pilota come lui non se lo merita di stare costantemente lì dietro. DISPERSO

BAGNAIA - voto 4: perché la sua gara dura neanche mezza curva, ma stavolta è incolpevole. L'errore è di Nakagami, che così rende in pratica quasi impossibile già la rimonta alla vetta della classifica del campionato. In pratica da ora per Ducati sarà una missioni impossible, ancora una volta, portare a casa il Mondiale. E orami è sempre così. DISTRUTTO

