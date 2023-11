MotoGp, Bagnaia campione del mondo per il secondo anno di fila: Martin si ritira e scoppia in lacrime ai box

di Redazione web

Impresa di Francesco Bagnaia che eguaglia i grandi del motociclismo, da Marquez a Valentino Rossi, e bissa il titolo mondiale del 2022: Pecco, su Ducati, ha vinto l'ultimo Gp di Valencia, ma la sfida è durata solo sei giri perché il suo rivale Jorge Martin si è ritirato. Completano il podio le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Johan Zarco.

Bagnaia campione del mondo bis

Bagnaia resta quindi matematicamente in testa alla classifica (aveva 14 punti di vantaggio su Martin) ed è campione anche per il 2023 dopo il titolo dello scorso anno. Jorge Martin ha raggiunto il box dove viene consolato dal suo team. Lo spagnolo si è tolto il casco ed ha mostrato le lacrime per l'impresa solo sfiorata. Martin, nel tentativo di recuperare su Bagnaia che era in fuga, ha impattato con la sua Ducati con la Honda di Marc Marquez ed è andato lungo sulla sabbia.

